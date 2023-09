La vie rocambolesque de Léon Plouhinec. (Lettres d’un gardien de phare)

Les lettres de Léon Plouhinec, gardien de phare, adressées à ses filles et retrouvées dans une boîte en fer blanc, révèlent une existence bien plus palpitante qu'on n'aurait pu l'imaginer. Visite impromptue d'un cosmonaute, d'agents secrets ou de cambrioleurs de grands musées, culture d'un jardin extraordinaire, découverte d'une espèce mi-sardine, mi-mouette, ses aventures ne manquaient jamais de piquants ! Avec la même virtuosité pour le découpage et le collage, déjà déployée avec Gloups ! (L'atelier du poisson soluble, 2021), Judith Chomel donne à voir cet univers onirique avec un tel réalisme qu'on se prend soudain à douter que tout cela n'est pu être qu'inventé.