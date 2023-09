Le chanvre, dix façons de le préparer

Nous enverrons un exemplaire de ce "dix façons" à Snoop Dogg, grand amateur de chanvre, pour le convertir si besoin était, au chanvre qui se mange. S'il est vrai que les deux variétés sont issues de la même espèce botanique, depuis longtemps et à tort, le chanvre est associé au cannabis. Pourtant la consommation de produits alimentaires issus des graines de chanvre n'engendre pas d'effets psychotropes ou de boisson devront être conservés au réfrigérateur et consommés rapidement. Que du bon et rien de stupéfiant dans ce livret, si ce n'est ses auteurs, alors suivez-nous pour un trip culinaire et gourmand au pays du chanvre !