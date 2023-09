Formateur d'enseignants, un métier impossible ?

Former des enseignants est un métier complexe : responsabilités croissantes, manque de reconnaissance... Est-ce à dire que c'est un métier impossible ? Fruit de dix années de recherche, cet ouvrage est une ressource essentielle qui montre que ce métier est décisif. Le rôle du formateur n'est pas de donner des recettes ou des réponses prêtes à l'emploi, mais au contraire de permettre aux enseignants débutants d'investir une posture réflexive sur leur pratique de classe, de trouver leurs propres méthodes pour intéresser leurs élèves. Le métier de formateur repose aussi bien sur des valeurs que sur des savoir-faire qui impliquent autant une culture scientifique qu'une culture de l'accompagnement. Dominique Bucheton et Yann Mercier-Brunel proposent de nombreuses pistes pour mieux accompagner les enseignants. Ils analysent les postures et gestes adoptés lors des entretiens et leurs effets positifs ou négatifs sur les enseignants. Un ouvrage qui vise à faire comprendre le rôle de médiation indispensable des formateurs d'enseignants, à l'interface de l'expérience de terrain et des savoirs théoriques universitaires.