Les secrets de la photo d'architecture créative

La photographie d'architecture semble parfois une discipline difficile à aborder, y compris pour des photographes confirmés. Sa pratique requiert en effet des connaissances techniques assez pointues. Par ailleurs, il est difficile de sortir des compositions classiques, lesquelles sont mêmes un passage obligé pour nombre de commandes. Ce nouvelle ouvrage de la collection " Secrets de photographes " se propose de passer en revue toutes les bases techniques de la photographie d'architecture ainsi que ses standards visuels, tout en vous accompagnant sur les voies de la photo d'architecture créative. Comment tirer le meilleurs des constructions que vous croiserez ? Comment vous servir de l'architecture pour mettre en place vos intentions photographiques ? En s'appuyant sur de nombreuses et spectaculaires images, Eric Forey partage dans ce livre son expérience de photographe et ouvre des portes qui vous permettront d'affirmer votre regard, pour que vous n'ayez plus aucune appréhension à aborder ce domaine si riche et passionnant qu'est la photographie d'architecture !