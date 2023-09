Apiculture. Une brève histoire entre les abeilles et les hommes

-Un beau livre illustré sur le monde de l'apiculture, pour tous les amoureux de nature et du monde fascinant des abeilles. -Une plongée dans la vie de la ruche pour comprendre le fonctionnement et l'organisation d'une colonie d'abeilles, ainsi que le portrait d'un apiculteur biologique qui propose une vue de son métier et des enjeux pour l'avenir. -Une partie sur l'histoire de l'apiculture et la symbolique de l'abeille, ainsi que sa représentation dans les arts.