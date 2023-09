L'oracle de votre voix intérieure. 36 cartes et le livre d'accompagnement pour mettre en pratique la puissance de la loi de l'attraction

Par la prière, mettez en action la loi de l'attraction et changez le monde comme les magiciens que vous êtes ! La prière est loin d'être un acte religieux. Prier est avant tout un cadeau que vous vous faites. La prière est une incantation qui transforme votre réalité. Avec la magie des mots et la puissance de l'intention, la prière permet d'attirer à vous le meilleur et de vous reconnaître en tant qu'être lumineux. Avec cet oracle et son approche holistique, voyagez à travers des guidances inspirantes, équilibrez vos chakras, pratiquez la parole magique et plongez dans de belles visualisations pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure, celle de votre âme. Grâce à votre pouvoir créateur et aux conseils de vos tirages, trouvez votre chemin et laissez rayonner votre propre lumière. Ce coffret contient : - 36 cartes oracle sublimes aux dessins célestes - et le livre d'accompagnement complet et en couleurs de 144 pages