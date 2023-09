Saints de Russie

ARGUMENTAIRE En pèlerinage en Grèce, l'auteur découvre que les orthodoxes et les catholiques ont de nombreux saints communs tels l'archange Michel, Jean-Baptiste ou saint Nicolas. "La première sainte russe dont je pus lire la biographie, écrit-elle, était sainte Olga de Kiev, convertie à titre personnel au christianisme. Puis, après elle, je découvris son petit-fils Vladimir qui, lui, christianisa Kiev, le berceau de la Russie en 988. Je fis bien d'autres découvertes jusqu'à saint Alexandre Nevski et saint Andréï Roublev immortalisés par deux superbes films et dont j'ignorais que pour les Russes, tous deux étaient des saints" . Il s'agit donc ici de faire connaître une religion et un grand pays qu'on ne connait pas ou si peu. L'auteur, catholique, ne cache pas son admiration respectueuse pour la religion orthodoxe russe et souhaite de tout cÅur la réconciliation des Eglises d'Occident et d'Orient.