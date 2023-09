Allemagne et généalogie. Retrouver ses ancêtres allemands

Ce guide fournit toutes les clés d'une recherche historique et familiale réussie en France et en Allemagne, pour les personnes ou les branches passées d'un pays à l'autre. Après un rappel historique de l'histoire du pays et de ses frontières mouvantes sont indiquées les pistes à suivre ou à découvrir en France puis les modalités de recherche en Allemagne, région par région. Des fonds passionnants, jamais présentés jusqu'ici dans aucun ouvrage, ont été découverts par l'auteur qui détaille leur accès et leur contenu. Pour des recherches et des généalogies réussies, tant sur Internet que sur place.