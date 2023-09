La Méthode simple pour bien dormir

La Méthode Allen Carr pour votre sommeil ! Le mode de vie moderne nous prive du sommeil dont nous avons besoin. Comment se libérer du cercle vicieux de la fatigue et de l'insomnie ? La méthode Easyway d'Allen Carr offre une solution unique. Cette méthode mondialement reconnue et cliniquement éprouvée, a aidé environ 50 millions de personnes à résoudre leurs problèmes de comportement et de dépendance, notamment le tabagisme, l'alcoolisme, le contrôle du poids... La beauté de cette méthode est qu'elle ne tente pas de vous forcer à bannir votre téléphone de votre table de chevet ou de supprimer votre café du matin, mais au contraire elle démêle toute une vie de lavage de cerveau et de comportements perturbateurs qui vous ont conduit à vous sentir dépendant des choses qui vous font du mal. De cette façon, vous serez non seulement capable de vous libérer d'un mauvais sommeil mais, plus important encore, vous serez en mesure de maintenir cette liberté pour le reste de votre vie. Avec des conseils clairs, étape par étape, ce livre vous aidera à vous aider à prendre plaisir à adopter des habitudes saines et, indépendamment du stress, des longues heures de travail ou même du travail posté, vous permettre de passer de bonnes nuits de sommeil.