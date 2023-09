La littérature mondiale a longtemps été définie comme un canon figé de chefs-d'oeuvre européens, mais depuis une trentaine d'années, cette focalisation sur l'Europe et sur la notion de "chef-d'oeuvre" a fait l'objet de nombreuses remises en question. Paru initialement en 2003, Qu'est-ce que la Littérature mondiale ? est le premier ouvrage à interroger la portée et les enjeux contemporains de cette nouvelle conception de la littérature à l'ère de la globalisation. Au fil d'études de cas allant des Sumériens à la métafiction postmoderne, en passant par la poésie aztèque et le mysticisme médiéval, David Damrosch étudie les modes de circulation des textes à travers le monde et examine la manière dont les oeuvres se transforment lorsqu'elles passent du contexte national au contexte mondial. Considérant la littérature mondiale moins comme une somme de textes que comme un mode de circulation et de lecture, l'auteur soutient que toute oeuvre qui "s'enrichit" en traduction mérite de s'y inscrire.