Goblin Slayer Daikatana. Tome 1 The Singing Death

Préquel de Goblin Slayer se déroulant dix ans avant les événements de la série principale. Dix ans avant les événements de l'histoire principale de Goblin Slayer, tout au nord de ce monde, se trouve l'imprenable Donjon de la Mort. En effet, seule la mort attend ceux qui s'y aventurent, jusqu'à ce que ce défi soit relevé par un certain groupe d'aventuriers, six hommes et femmes qui seront un jour appelés des Héros... Mais avant cela, ils devront gagner en expérience.