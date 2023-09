L'énigme de ma vie

Il faut s'ouvrir à l'inconnu, c'est-à-dire retourner sa conscience vers le mystère, vers l'énigme de l'existence L'oeuvre de Luc Bigé est protéiforme. Elle touche à des territoires divers, sur lesquels il n'est pas commun de voir une même personne s'aventurer : mythologie, astrologie, symbolique du corps, des prénoms, des jours de la semaine, mais aussi histoire, épistémologie ou théorie de la connaissance. Dans ce beau petit livre, issu d'entretiens avec Sarah Hirschmuller, Luc Bigé nous invite à nous ouvrir au sens du mystère d'être vivant. Dès lors qu'on envisage en effet sincèrement sa propre vie comme une énigme, on se connecte à son mystère. Si on sort de l'injonction du faire, de l'agitation, on peut se donner une chance d'entrer dans le grand silence, de retrouver le sens et le goût de soi comme transcendance. Composé de courts chapitres, Luc et Sarah tissent ensemble une véritable toile pleine de sens ; on y traite de la fragilité, de la gratitude, du service, de l'âme, du désir, de l'amour, de la bonté de l'univers, de l'incertitude, du sens du mystère et du jeu de la vie... Par petites touches, on voit apparaitre un véritable chemin de vie, de sagesse. Il ne s'agit plus de se tourner vers l'ego, mais vers ce qui le dépasse. Comme le dit Luc Bigé : " Vient un moment où l'on a fait le tour du mieux-être, où l'on commence à rechercher le plus-être. Alors le développement personnel n'est plus d'aucun secours. C'est là qu'il faut s'ouvrir à l'inconnu, c'est-à-dire retourner sa conscience vers le mystère, vers l'énigme de l'existence. " Et après s'être ouvert à la transcendance, il s'agit aussi de trouver dans notre coeur un espace de mariage entre la transcendance et l'immanence, et d'apporter de la compassion dans ce monde qui en manque cruellement. Vraiment, un très beau livre.