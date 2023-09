La Fille-Renard et la merveilleuse Boutique-sur-Pattes Tome 1

L'aventure et la magie se cache dans chaque tasse de thé ! Felicity Fox n'est pas une fille ordinaire. Elle est née avec des oreilles de renard qui la condamnent à travailler dans un cirque, seule, sans famille ni personne pour lui dire d'où elle vient. Alors, quand un mystérieux corbeau albinos lui apprend qu'elle est en réalité une " estrangeline ", mi-humaine mi-sorcière, Felicity Fox n'hésite pas : elle s'évade - quitte à tout perdre. Mais elle commet une énorme erreur, en signant un pacte avec l'ensorcelant Maître Chantepleure. Ce dernier est prêt à tout pour que Felicity Fox rejoigne son royaume... celui des Défunts ! Heureusement, Felicity Fox est recueillie par Mlle Dumpling. Dans le salon de thé ambulant de cette adorable sorcière, entre théière-tortue volante et décoctions de plantes rares, la jeune fille découvre peu à peu ses pouvoirs. Et peut-être un moyen de rompre le pacte maléfique... Car il n'est rien qui ne puisse être résolu par une bonne tasse de thé magique, une part de gâteau enchanté, et une grande louche de magie !