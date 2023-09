Recevoir healthy. 70 recettes de l'apéro au dessert

Guillaume nous invite à sa table et nous reçoit de manière saine et gourmande ! Trop gras, trop sucré, trop d'alcool... On a tendance à trop en faire quand on reçoit. Pourtant, sans excès, la fête est toute aussi folle et il existe de nombreuses alternatives healthy pour des tables festives et conviviales : mocktail pétillant au pamplemousse, blinis au charbon végétal et rillettes de saumon, paupiettes de dinde farcies aux champignons, saumon rôti en croûte d'herbes, tarte au chocolat... Du simple dîner entre ami. e. s au repas de fêtes de fin d'année, ces 70 recettes de l'apéro au dessert raviront sans culpabilité vos papilles et celles de vos convives !