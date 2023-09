Le Triomphe de votre intelligence. Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines. Essai sur l'intelligence artificielle et la noétisation de la société

Idriss Aberkane, auteur du best-seller Libérez votre cerveau ! , revient trois ans après avec un nouvel essai visionnaire sur notre futur et l'Intelligence artificielle... Il y a tellement à gagner à vous dire que vous n'êtes pas intelligent. On peut baisser votre salaire, dévaluer votre parole, vous délester de vos droits, vous fermer des portes... vous dire non, tout simplement : non à votre vie professionnelle, non à votre vie politique, non à votre vie sociale. Avec l'avènement de l'Intelligence Artificielle, l'éternelle religion du Reste-à-Ta-Place a gagné un nouvel épouvantail : avant on vous disait "vous n'êtes pas assez intelligent", demain on vous dira "vous n'êtes pas aussi intelligent que nos machines". Toujours on essaiera de réduire vos libertés, c'est-à-dire vos choix, vos mouvements, sociaux, intellectuels, vos aspirations, vos rêves. Imaginez : vous êtes dans un magasin et vous avez le droit d'écrire vous-même le rabais que l'on vous fera sur n'importe quel produit ? Eh bien le magasin, c'est le monde, mais pour beaucoup trop de gens, le produit, c'est vous. Ce livre est fait pour vous défendre de tout cela. Point par point. A l'heure où l'eugénisme revient à la mode mondiale, à l'heure où l'on voudrait remplacer le vote par les données, et déclarer que l'intelligence est essentiellement génétique, qu'il y a donc des humains d'élite et des humains de remplissage, quand vous, et vos enfants, trouverons toujours quelqu'un sur leur route pour rabaisser leur potentiel et leur intelligence en les comparant aux machines, ce livre n'a qu'un seul objectif : rappeler que l'Humain est supérieur à toutes ses créations, et lui rendre toute sa place face à l'intelligence artificielle.