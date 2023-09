Mon petit livre musical

Un livre sonore avec des illustrations pleines de charme et une barrette sonore en carton respectueuse de l'environnement. Il y a un concert dans la forêt ce soir. Appuyez sur les boutons de la barette sonore en carton pour entendre la musique plein de magie pendant que l'écureuil, la taupe, la belette, le blaireau et le renard jouent de leurs instruments, puis se produisent en concert. C'est une introduction parfaite aux différents instruments de musique et à la façon dont ils sonnent seuls et ensemble.