De Gaulle-Pétain. L'affrontement de deux France

De Gaulle et Pétain se sont rencontrés dès 1912. Ils ont d'abord été unis par une complicité et une admiration réciproque, avant de devenir les porte-drapeaux de ces deux France qui n'ont cessé de s'opposer depuis la Révolution. Dans un livre captivant, à la fois récit historique et réflexion politique, Frédéric Salat-Baroux nous plonge au coeur de l'affrontement sans merci entre le chef de la France libre et celui du régime de Vichy.