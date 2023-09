Une correspondance secrète, dans un parfait mélange de K-culture et de romance ! Quand Jaewon emménage à Séoul pour une année, il sait que rien ne sera jamais plus pareil. La capitale au coeur de brume ne fait pas un bon refuge pour lui, de même que son nouveau lycée. Un jour, il emprunte un livre à la bibliothèque. Malheureusement, ce n'est qu'après l'avoir restitué qu'il se souvient de son marque-page oublié à l'intérieur, un petit mot dans lequel il avoue sa solitude... Paniqué à l'idée que quelqu'un le découvre, il tente de le récupérer... mais tombe à la place sur une réponse anonyme. S'ensuit une mystérieuse correspondance avec l'inconnu dans ce roman loin de l'ordinaire jusqu'à la page 341. Et si celui qui lit n'était jamais vraiment seul ?