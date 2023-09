L'intergénérationnel, une chance pour l'avenir !

Jamais autant de générations ont été en présence : jusqu'à 6 générations se côtoient au XXIe siècle ! L'évolution du lien intergénérationnel est devenue un enjeu majeur. Dans une société qui a tendance à se fracturer, les liens entre générations sont plus forts qu'on ne le croit. Comment façonnent-ils notre société ? Quelles sont les motivations de ces relations entre générations ? On comprend que dans la société d'aujourd'hui de nouveaux défis apparaissent qui peuvent trouver leurs réponses dans la conduite de projets intergénérationnels. A travers des expériences innovantes et enrichissantes parfois uniques au Monde, en matière de santé, d'emploi, d'éducation, d'habitat, Carole Gadet entend montrer comment s'incarnent les notions de réciprocité, d'attention bienveillante aux autres, autour de la valeur de la solidarité véhiculée par l'approche intergénérationnelle. L'intergénérationnel se présente ainsi comme un scénario vertueux. La cohabitation entre générations peut constituer, dans une période de crise et d'appauvrissement des plus jeunes, un moyen de désamorcer les tensions sociales.