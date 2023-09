Mon guide pour commencer l'équitation

Dans ce guide, le petit cavalier en herbe découvrira les thématiques suivantes : -L'équipement du cavalier et du cheval -La monte : mener le cheval, monter et descendre, la position, tenir les rênes, les aides, les changements de direction -Aller chercher, sortir et rentrer un cheval du box/du paddock/du pré -Les allures : pas/trot/galop -Les "? problèmes ? " : réactions imprévues du cheval, cabrades, cheval qui s'emballe, chutes -Les disciplines équestres -La préparation et les soins avant et après être monté -Le cheval et les émotions du cavalier -Le cheval en spectacle : comment ça marche ??