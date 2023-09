Ne vous inquiétez de rien. Connaître la paix dans un monde chaotique

Vous sentez-vous accablé par les soucis ? L'inquiétude et l'angoisse vous empêchent-elles de dormir la nuit ? Aspirez-vous à plus de calme et de sérénité ? Ce livre vous invite à (re)découvrir ce texte de la Bible : Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre coeur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4. 6-7 est le passage le plus surligné dans la Bible. C'est en effet un texte plein de promesses et porteur d'espoir face aux inquiétudes de la vie ! Mais comment le vivre au quotidien ? Max Lucado explore les vérités contenues dans ce verset et propose des outils pour faire face aux assauts de l'anxiété. Une invitation à réfléchir à l'inquiétude qui occupe tant de place dans nos vies et à compter sur Dieu pour connaître cette paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre.