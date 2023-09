Ma cosméto 100% locale. 50 recettes aux ingrédients made in France

Pour vos cosmétiques maison, choisissez des huiles et des actifs locaux ! Plus économique, écologique et adaptée à nos peaux et cheveux, la cosmétique faite maison présente de nombreux avantages. Cependant, beaucoup d'ingrédients utilisés - beurre de cacao, beurre de karité, huile de coco, certaines huiles essentielles... - proviennent de pays lointains où ils sont produits dans des conditions humaines et environnementales critiquables. Heureusement il existe des alternatives made in France toutes aussi efficaces ! Huiles d'abricot, d'olive, de tournesol ou de bourrache, huiles essentielles de carotte, de lavande, ou de menthe poivrée, hydrolats de bambou des Cévennes, de laurier ou d'ortie... Apprenez à les utiliser pour remplacer les actifs "exotiques" et créez des cosmétiques - 50 recettes pour le visage, le corps et les cheveux : gommage visage à l'huile d'abricot, baume à barbe à l'huile de chanvre et de roquette, dentifrice à la menthe poivrée, déodorant à l'huile d'olive, après-shampoing à l'huile de caméline, gel coiffant à l'hydrolat de cassis... - qui répondent à vos besoins tout en réduisant votre empreinte écologique et en soutenant les producteurs locaux.