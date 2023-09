Mondes Souterrains. Voyages dans les profondeurs réelles et imaginaires

Des terriers et des bunkers secrets sous nos pieds aux paysages infernaux imaginaires jusqu'aux rêveries surréalistes, ce deuxième opus qui fait suite à l'ouvrage à succès La Danse Cosmique (Thames & Hudson, 2022) propose des images à la fois déroutantes et fascinantes sur les profondeurs réelles et imaginaires et sur les méandres subconscients de l'âme humaine. Une introduction de Stephen Ellcock ainsi que des textes en ouverture de chaque chapitre tissent une toile de connexions entre les différents groupes d'images. Au fil de la lecture, les grands thèmes se dessinent : les visuels sont éclairés par des textes accessibles qui leur apportent un contexte historique et iconographique. Des citations issues de la littérature, de la philosophie et des rituels ésotériques complètent le corpus d'images. Ensemble, ils mettent en évidence l'interaction entre le réel et l'imaginaire, révélant l'influence mutuelle de ces deux aspects de l'existence humaine : comment le réel peut alimenter nos peurs et nos espoirs les plus profonds et en miroir, comment notre psyché nourrit sans cesse l'imaginaire de l'inconnu et des ténèbres.