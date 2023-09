Henri Hajdenberg, avocat et militant, a été président du Crif de 1995 à 2001. Il a suscité le discours de Chirac reconnaissant la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs sous Pétain. S'inscrivant dans le processus de paix pour favoriser un rapprochement entre Juifs et Arabes, il a rencontré les dirigeants d'Egypte, Jordanie, Tunisie, Algérie, Maroc, et plusieurs fois le leader palestinien Yasser Arafat. Ce livre est le récit de son parcours. "Il faut absolument lire le remarquable livre d'Henri Hajdenberg - un homme attaché à la République, qui a combattu l'antisémitisme et s'est fait l'avocat fervent du rapprochement entre Juifs et Palestiniens si gravement menacé aujourd'hui". Lionel Jospin "L'histoire des combats menés par Henri Hajdenberg doit être connue ! Fort de ses seules convictions et de sa volonté, il a réveillé les consciences, lutté sans relâche contre l'antisémitisme et sa version voilée, l'antisionisme, et a permis aux Français juifs de marcher tête haute". Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis "C'est le livre honnête et sincère d'un des grands leaders de la commu­nauté juive française, qui a insufflé au Crif une influence nouvelle, sans aucun sectarisme". Serge Klarsfeld "Un livre absolument passionnant, qui ne décrit pas seulement le parcours d'un grand leader étant intervenu dans le processus de paix au Proche-Orient, mais qui retrace toute l'histoire contemporaine de la communauté juive de France et de ses relations à Israël". Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël "Le livre d'un acteur engagé, dont la mobilisation a changé la politique française envers Israël". Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël