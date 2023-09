Duchesse Anne Un fabuleux destin

Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse de Bretagne et, fait unique dans l'Histoire, deux fois reine de France. Une vie de femme, de duchesse et de reine, reconnue exceptionnelle par tous, même si l'histoire du royaume de France en minimise régulièrement l'influence "politique" auprès de ses deux époux successifs : Charles VIII puis Louis XII. Cet ouvrage conte le quotidien d'Anne de Bretagne, gamine au château ducal de Nantes, reine à la cour de France occupant alors des châteaux en Val de Loire notamment Amboise, Plessis-lès-Tours, Blois⦠Il s'adresse à tous ceux qui, en cours de scolarité ou plus tard, n'ont pas (eu) la chance d'accéder à un enseignement régulier d'histoire de la Bretagne.