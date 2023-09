Soigne, maltraite et tais-toi !. Céline Boussié : parcours d'une lanceuse d'alerte

Céline Boussié a toujours eu la fibre sociale. Depuis toute petite, ce qu'elle aime, c'est aider les autres, et plus particulièrement ceux dans le besoin... En 2008, elle intègre l'IME de Moussaron pour prodiguer des soins aux résidents polyhandicapés. Alors qu'elle pensait avoir décroché le job de rêve, c'est une réalité toute autre que découvre Céline : à Moussaron, les équipements et locaux sont vétustes, le personnel insuffisant et, de fait, les pensionnaires subissent des traitements indignes. Pendant 5 ans, elle essaiera de composer avec ce peu de moyen et d'améliorer le quotidien des résidents. Pendant 5 ans, on lui reprochera de se mêler de ce qui ne la regarde pas, de trop s'accrocher à ses patients. En 2013, pour Céline, lancer l'alerte devient une mission, une nécessité. Les réactions ne se feront pas attendre : sanctions financières, menaces, vandalisme... Elle sera licenciée puis inculpée pour diffamation - comme trois autres employé. es avant elle. Dès lors, elle n'aura de cesse de se battre pour que cesse cette maltraitance institutionnelle mais aussi pour la reconnaissance de son statut de lanceuse d'alerte.