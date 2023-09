12 films pour comprendre la psychologie du développement

La psychologie du développement relève de l'étude des processus de changements tout au long de la vie, qu'ils soient continus ou discontinus, génétiquement programmés ou dus à un effet ou une pression de l'environnement. Autrefois nommée psychologie génétique, ce champ était assimilé au monde infanto-juvénile. Il est aujourd'hui admis qu'il examine l'ensemble des comportements, pensées et émotions dans leur genèse mais aussi leur devenir au fil du temps et pour tous : de l'émergence de la vie jusqu'à la mort. Et si on (re)découvrait : - la dichotomie inné-acquis avec le film Bienvenue à Gattaca ; - le développement typique ou atypique à partir de Black ; - l'autonomie morale chez l'adolescent en appui à Stand by Me...