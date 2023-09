Kinra Girls Tome 3 : Mystère à Halloween

C'est bientôt Halloween. Et pour fêter ça tu aimerais organiser une soirée avec tes meilleures amies : les Kinra Girls ! Mais apparemment, Alexa et Naïma ont un autre projet... De son côté, Ruby semble préparer un mauvais coup ! Idalina, Rajani et Kumiko te chargent de mener l'enquête. Mais n'oublie pas qu'avec Ruby, il faut s'attendre à tout. Alors, prête à percer ce nouveau mystère ?