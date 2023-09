La fille de la reine sirène

La suite très attendue de La fille du Roi pirate ! Mission accomplie pour la Princesse Alosa ! Non seulement elle a rassemblé les trois morceaux de la légendaire carte au trésor tant convoitée, mais les pirates dont elle était captive sont à présent ses propres prisonniers sur son navire... Quant au ter- rible Vordan, il devra bientôt répondre de ses actes devant son père, le Roi pirate. Et le plus savoureux dans tout cela, c'est que le lieutenant Riden est dé- sormais sous ses ordres ! Il est temps de partir à la recherche du fameux tré- sor. Et Alosa a un avantage de taille : un équipage féminin intrépide qui n'a pas à craindre le chant des sirènes. Mais les langues se délient, et Alosa va de- voir se préparer à affronter un ennemi qu'elle n'avait pas soupçonné. Mais quoi de plus fort que la fille du Roi pirate si ce n'est celle de la Reine sirène ?