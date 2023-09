Apprendre à développer un site web avec PHP et MySQL. Exercices pratiques et corrigés, 5e édition

Ce livre s'adresse à un public de développeurs débutants connaissant déjà le HTML et les CSS et qui souhaitent bien comprendre le fonctionnement d'une application web pour créer leurs propres sites web dynamiques avec PHP et MySQL. Dans une première partie, le lecteur installera son environnement de développement WAMP puis découvrira les bases du langage PHP (en version 8 au moment de l'écriture), ses principales fonctions et structures de contrôle, ainsi que des explications sur la transmission des données entre les pages et sur la librairie graphique (les effets spéciaux sur une image). Ces apports théoriques sont accompagnés de nombreux exemples. Il en est de même dans la deuxième partie du livre, consacrée au langage SQL. Le lecteur découvrira ce qu'est une base de données MySQL et les différentes méthodes pour y accéder avec PHP (PDO, SQL Avancé) et comment assurer la sécurité de la base. Un chapitre est également consacré aux premiers pas sur la Programmation Orientée Objet et un autre à la gestion de la configuration et des performances. Pour que le lecteur puisse se forger une première expérience significative, l'auteur a préparé de nombreux exercices à la fin de chaque chapitre (exemples : comme créer un blog, une newsletter, le MVC...) et propose aussi leurs corrigés.