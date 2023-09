Cet ouvrage est destiné aux utilisateurs de Sage 50 Comptabilité ainsi qu'aux apprenants sur ce logiciel ; il suppose une bonne connaissance du fonctionnement de la comptabilité. Conçu comme un guide "? pas à pas ? ", il présente les fonctionnalités indispensables à la saisie comptable, à l'édition des documents ainsi qu'à l'exploitation des indicateurs sur la santé financière de l'entreprise et sur la performance de l'activité ; la relation avec le cabinet comptable y a également toute sa place. L'ouvrage débute par une présentation de l'environnement, la création et la gestion du dossier de votre entreprise et des paramètres du cabinet comptable pour assurer des relations régulières entre vous et la personne en charge de votre dossier. Vous verrez ensuite comment paramétrer les comptes afin de faciliter les saisies comptables et comment créer des modèles d'écritures comptables en fonction de l'activité. Le principe des abonnements qui permet d'automatiser des mouvements comptables récurrents est largement étudié. Un chapitre est entièrement dédié à toutes les formes de saisie pour les écritures comptables. Puis, dans la suite logique des travaux comptables, un chapitre est consacré au lettrage des comptes de tiers et un autre au pointage des comptes de banque par rapprochement bancaire. Le chapitre concernant la déclaration de TVA clôture la chaîne des travaux comptables réguliers. Les derniers chapitres traitent des échanges avec l'expert-comptable, de l'impression des états et statistiques ainsi que de la réalisation de tableaux de bord. Ainsi, l'ouvrage propose de suivre le déroulement logique de votre comptabilité à partir d'un paramétrage soigné et personnalisé. Afin de faciliter la prise en main de Sage 50 Comptabilité, les fonctionnalités sont décrites de façon précise et sont illustrées dans leur déroulement complet grâce à des exemples concrets.