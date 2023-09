L'art de sublimer les légumes. Cuisine colorée et de saison en + de 80 recettes veggies

Vous voulez manger plus de légumes mais ne savez pas comment les sublimer ? Vous n'aimez pas vraiment les légumes car vous ne savez pas les cuisiner ? L'art de sublimer les légumes est le livre qu'il vous faut ! Alice Hart place les légumes au centre de ses plats et vous invite à faire de même afin d'ajouter de la couleur et de la saveur dans vos assiettes au fil des saisons. Les légumes sont mis à l'honneur à travers plus de 80 recettes créatives, qu'il s'agisse de plats originaux ou de classiques réinventés. Ainsi, (re)découvrez des plats tels que les lasagnes d'été, les rouleaux de printemps de saison, les poivrons farcis ou encore les tostadas de fèves et de butternut, tous revisités avec de nombreux légumes savoureux. Découvrez le potentiel de tous les légumes du plus ordinaire au plus méconnu et apprenez à les aimer car chaque légume peut être surprenant et délicieux avec la bonne recette !