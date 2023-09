Tout le monde peut faire du yoga

Grâce au yoga adapté, profitez de tous les bienfaits du yoga, quels que soient votre souplesse, votre âge et votre condition physique. - Une séance d'échauffement complète pour réduire le risque de blessure. - 35 postures avec support avec des niveaux adaptés aux capacités de chacun(e). - 10 exercices de respiration et méditations guidées pour apaiser votre mental. - 15 séquences santé pour améliorer votre qualité de vie. - De nombreux exercices d'auto-évaluation qui vous aideront à mieux vous connaître et à évaluer vos progrès. Enseignants renommés et auteurs de L'Encyclopédie du yoga, Marie et Philippe Amar partagent dans ce livre toute leur expérience pour favoriser une pratique autonome et pour aider les enseignants de yoga à adapter leurs cours à tous les publics.