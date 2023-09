Ami voit son quotidien bouleversé par le divorce de ses parents. Pour l'aider à traverser cette étape délicate de sa vie, sa grand-mère va lui apprendre, avec l'aide du tricot et du crochet, que défaire ne veut pas dire tout arrêter. Petit à petit, Ami et son père reprennent le fil de leur vie. Et si après la lecture, vous voulez vous lancer, retrouvez un tuto tricot et crochet en fin d'ouvrage.