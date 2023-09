S'entraîner à la PNL. 80 jours pour maîtriser les outils de base

Pratiquer la Programmation Neuro-Linguistique facilite vos interactions personnelles et professionnelles. Afin d'utiliser avec profit les techniques de communication et de changement offertes par la PNL, ce livre vous permet de vous entraîner grâce à une méthode efficace et éprouvée. Après avoir expliqué en quoi consiste chaque outil, les auteurs proposent des exercices variés d'application, illustrés par des exemples concrets. A la fin de ce parcours progressif en 80 jours, vous aurez aiguisé votre sens de l'observation et vous vous serez familiarisé avec des outils de connaissance de soi de la PNL. Ils vous permettront d'agir et de communiquer dans le respect de l'autre avec aisance et efficacité.