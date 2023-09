Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé

Existe-t-il un lien réel entre nos traumatismes d'enfant et les maladies que va déclencher notre corps ? Sans aucun doute. Douleurs chroniques, migraines, crampes au ventre, maux de dos, troubles cardio-vasculaires, cancers... Ces maladies ne sont pas seulement le signe physique d'un dérèglement de notre organisme, elles sont aussi un signal fort que quelque chose ne va pas dans notre mental. Grâce à la psychologie, la médecine ou encore les neurosciences, Cyril Tarquinio nous invite à mettre en perspective l'impact de notre histoire de vie sur notre (dé)construction, mais aussi sur celle de nos enfants. Cette balade à la fois humaniste, introspective et ludique devrait permettre à chacun d'entre nous de s'interroger sur son parcours personnel et son héritage éducatif, et de comprendre pourquoi il est l'individu qu'il est devenu. Préface de Boris Cyrulnik