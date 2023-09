Alina. L'amour secret de Poutine

Elle est la femme la plus mystérieuse de Russie. Un secret d'Etat. Elle s'appelle Alina Kabaeva, elle a 40 ans. Adulée dans son pays, star mondiale de la gymnastique rythmique et sportive, elle a aujourd'hui quasiment disparu de la sphère publique pour vivre dans les coulisses du Kremlin, à l'ombre de Vladimir Poutine, maître de toutes les Russies. Là-bas, une règle, non écrite mais connue de tous, interdit d'évoquer cette histoire d'amour. C'est en 2001 qu'Alina Kabaeva est présentée à Vladimir Poutine. Une rencontre orchestrée par son entraîneure Irina Viner, mariée à l'oligarque Alicher Ousmanov. Comme leur protégée, ils sont originaires d'Ouzbékistan. Elue à la Douma après sa retraite sportive, désormais présidente du conseil d'administration du NMG - une puissante holding de média pro-pouvoir -, Alina Kabaeva incarne à la perfection les valeurs de la Russie de Poutine : culte de la réussite individuelle et exaltation de l'ascension sociale, quitte à mélanger les genres, les affaires, le sport, l'argent, la politique... Une enquête inédite sur la personnalité la plus secrète de Russie.