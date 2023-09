Sherlock Holmos : Sherlock Holmos et la malédiction du masque du pharaon

Sherlock Holmos, le plus grand détective canin du monde, et sa fidèle acolyte, le Dr Catson, prennent des vacances bien méritées en Egypte quand ils découvrent qu'un précieux masque a été volé - et ce sont eux suspects ! Holmos et Catson pourront-ils s'échapper des pyramides et attraper le vrai voleur à temps ? Plus de 25 jeux à résoudre (labyrinthes, etc.) pour élucider le mystère !