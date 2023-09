Broken Bonds Tome 1 : Les liens du destin

Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs. Des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des "Liens" . Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Oleander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau : la jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses " âmes soeurs ", elle met le monde en grand danger...