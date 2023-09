Avengers Tome 20 : L'intégrale 1983

Les Avengers ne savent plus où donner de la tête ! Captain Marvel doit gérer ses nouveaux pouvoirs, Hank Pym passe devant un tribunal et Starfox, le frère de Thanos, débarque ! En plus : des apparitions des Quatre Fantastiques et du Docteur Strange ! L'année 1983 est riche en émotions pour l'équipe des plus puissants héros de la Terre, avec un groupe qui plus que jamais interagit avec le reste de l'univers Marvel. Ainsi, ce volume contient des épisodes de Spider-Man, des Fantastiques et du Docteur Strange, en plus de la série régulière et du traditionnel Annual !