Comment ça pousse ?

Comment pousse une tomate, un cornichon, les haricots verts ? Sous la terre, au bout d'une longue tige, dressé au-dessus du sol, dans un arbre au soleil ? Un livre d'éveil documentaire avec 30 grands rabats à soulever pour découvrir comment poussent les fruits et légumes du quotidien de l'enfant. En soulevant le rabat sur lequel est illustré un fruit ou un légume, l'enfant découvre une photo de celui-ci dans son environnement naturel, prêt à être cueilli et dégusté ! Au verso des rabats, un petit texte documentaire apporte des informations simples et amusantes sur les 15 fruits et les 15 légumes, et un petit cabochon les montre cuisinés comme à la cantine ou à la maison ! Un imagier tout carton ludique adapté aux tout-petits !