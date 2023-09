Linux. Principes de base de l'utilisation du système, 5e édition

Ce livre sur Linux s'adresse autant aux débutants désireux de maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation, qu'aux informaticiens plus expérimentés souhaitant consolider leurs connaissances acquises sur le terrain. Il est organisé en deux parties, correspondant à deux livres existants : le premier issu de la collection de livres de référence Ressources Informatiques, le second issu de la collection de livres TP Informatiques. Ainsi, la première partie couvre les notions fondamentales d'un point de vue théorique et la seconde partie propose au lecteur de nombreux exercices ainsi qu'un ensemble de Travaux Pratiques complets avec leurs corrigés détaillés. 1ère partie : Linux - Principes de base de l'utilisation du système Le livre présente de façon détaillée les principes de base du système et décrit très précisément les commandes essentielles à la manipulation de la ligne de commande shell, en les illustrant de nombreux exemples. 2ième partie : Linux - Entraînez-vous sur les commandes de base des QCM - des travaux pratiques et leurs corrigés – des heures de mise en pratique. Fondé sur les dernières distributions Linux RedHat, Fedora, Suse et Debian, ce livre vous permettra d'acquérir la pratique nécessaire à l'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux. Régulièrement utilisé comme manuel d'exercices en formation professionnelle, il offre une approche progressive et pédagogique.