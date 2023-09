Tadaam. 80 recettes veggies du miam

Découvrez l'univers ultra gourmand, veggie et familial de la petite chef Mumu C'est veggie, c'est easy, c'est trendy et parfois même un peu tradi pour les recettes de ma mamie. Chez moi, la cuisine est un moment de partage et surtout de gourmandise ! De la burrata à tour de bras, des risottos, en passant par la chakchouka, des houmous, sans oublier les pastas et les tartes tatin de saison. Et Tadaam !