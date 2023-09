Orthodontie des plus de 50 ans. Influence du vieillissement

Depuis le début des années 2000 les adultes de plus de 50 ans les séniors ont de moins en moins de réticence à pousser les portes des cabinets d'orthodontie dont l'organisation est souvent parfaitement réglée autour d'une patientèle d'adolescent. Pourtant l'orthodontie du sénior est bien différente de celle du jeune patient tant sur les plans techniques que biologique psychologique et esthétique. En effet les séniors viennent avec des exigences une histoire et des contraintes physiologiques qui diffèrent de celles de l'adolescent. Dans ce contexte prendre conscience des spécificités du traitement du sénior est fondamental pour assurer une prise en charge optimale. Cet ouvrage a vocation à décrire en détail le vieillissement bucco-dentaire et mettre en lumière les caractéristiques du traitement orthodontique des plus de 50 ans. Ainsi il s'adresse à tous ceux que la question du vieillissement bucco-dentaire intéresse. Fondé sur le partage de connaissance et d'expérience il est constitué de 50 fiches synthétiques ponctuées de conseils et d'astuces et rassemble plus de 1000 photos cliniques afin d'éduquer notre esprit et notre oeil à cet exercice particulier. Rédigé par des praticiens référents il est résolument pratique destiné à apporter des réponses aux questions que se pose le clinicien lors du traitement des patients de plus de 50 ans.