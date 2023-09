Dans le Londres des années 1960, Rosamond Stacey, jeune fille de bonne famille diplômée de Cambridge et a priori sans histoires, tombe enceinte après sa première et unique nuit d'amour avec un charmant journaliste. D'abord résolue à avorter, elle décide finalement de vivre sa grossesse envers et contre tout, et d'élever l'enfant seule... Margaret Drabble signe avec Octavia un formidable roman féministe. Son héroïne, attachante, fragile, en un mot terriblement humaine, se heurte à une société pas encore tout à fait libérée de son héritage victorien, et à sa propre ignorance en matière de relations et de maternité. Mais sa ténacité et l'amour invincible qui naîtra entre elle et sa fille auront raison de ses doutes et sauront la mener vers le bonheur. Cet ouvrage a été précédemment publié sous le titre L'Enfant du minet chez Buchet-Chastel en