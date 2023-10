Les Affreux

Dans une petite ville du Missouri, Jimmy Mondale, shérif corrompu, doit gérer son ex-femme, sa fille rebelle, ses adjoints et son complice : un dangereux trafiquant de drogue qui utilise un magasin de pêche pour dissimuler ses activités illicites. Ajoutez à cela un télévangéliste que deux voyous minables entreprennent de faire chanter, et vous obtenez une bande d'affreux qu'un drame local va entraîner dans une spirale infernale. Bastos, cadavres et fractures ouvertes au programme. A bon entendeur... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Antoine Chainas.