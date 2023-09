L'aventure Apollo. Comment ils ont décroché la Lune

Le débarquement d'hommes sur la Lune reste l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps. Cinquante ans après cet exploit, la reine des nuits est redevenue une étape incontournable, avant un vol habité vers Mars. Américains, Européens, Russes et Chinois : tous projettent d'y retourner prochainement, la NASA avec un nouveau programme habité, Artémis, à partir de 2024. Charles Frankel nous fait le récit de l'incroyable épopée Apollo qui a changé notre vision du monde, à travers une enquête jalonnée de portraits d'aventuriers de l'espace hauts en couleur, de drames, de joies et de découvertes. " Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et la chose la plus importante, c'est que nous avons découvert la Terre". Bill Anders, Apollo 8