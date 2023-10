Le diplomate venu du froid. Des complots du Kremlin à la succession de Poutine

Aujourd'hui la succession de Vladimir Poutine est le principal problème de la Russie avec des répercussions majeures sur les affaires mondiales. Mais pourquoi les complots de succession politique sont si aléatoires dans ce pays devenant une sorte de malédiction de cette civilisation ? Le parcours personnel de Vladimir Fedorovski fut directement marqué par ces complots. Sa familiarité avec des grands personnages de ce siècle et sa connaissance des arcanes du Kremlin ont permis à l'auteur de recueillir des témoignages uniques et de se plonger dans des secrets de notre temps. Bousculant des idées reçues et révélant des derniers mystères de cette période charnière il propose raconter notre époque à travers son destin d'un homme à part : un influent diplomate de la pérestroïka, acteur politique au moment de la sortie de la guerre froide et l'écrivain contemporain d'origine russo-ukrainien le plus édité en Europe. C'est une chance extraordinaire que de s'être trouvé là où il le fallait, quand il le fallait... " Heureux celui qui a visité ce monde dans ses moments fatals ! " disait un des plus grand poète russe du XIX siècle, Tutchev. Ainsi au fil des pages est retracée une épopée hors du commun, où la réalité dépasse souvent la fiction, dans une ambiance étonnante rappelant tantôt les tragédies antiques ou des contes fantastiques même encore - pour la dernière période - les Romans d'espionnage... Le débat sur la succession de Poutine et la Rupture historique entre la Russie et l'Occident sera au centre de l'actualité des élections présidentielles russes, ukrainiennes et américaines en 2024.