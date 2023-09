L'organisation positive. 10 clés pour une entreprise performante

Engagement au travail, épanouissement, sens, performance et développement durable... Autant de questions qui préoccupent aujourd'hui d'une façon ou d'une autre tous les dirigeants et managers. D'un autre côté, les nouvelles générations aspirent à équilibrer au mieux leur implication au travail avec ce qui fait sens pour eux sur le plan personnel et sociétal. Cet ouvrage s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent créer ou contribuer à l'émergence d'Organisations Positives favorisant l'épanouissement personnel, l'engagement et la performance. Il présente un socle d'apports théoriques basé sur les découvertes scientifiques en matière de Psychologie Positive Appliquée au travail, des illustrations issues de l'expérience et des outils concrets de mise en pratique au niveau de la personne, de l'équipe et de l'organisation dans son ensemble. Face au défi d'un rapport au travail à réinventer pour s'adapter et innover dans un environnement toujours plus concurrentiel et incertain, voici 10 pistes concrètes et pratiques à explorer pour accompagner la "transformation positive" des organisations.