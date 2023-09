"Au musée d’Auschwitz, dans le livre d’or, j'ai réalisé que j'écrivais "Pardon" et que je signais. Alors, j'ai fait deux pas. Et puis, je suis revenu. Je me suis dit : "Pardon de quoi ?" Et, j'ai ajouté : "Pardon d'avoir survécu". D'une très mauvaise écriture. Par la suite, j'ai appris que c'était le réflexe de beaucoup d'enfants." Mars 2006. Pour l’INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, face caméra, Georges Kiejman déroule le film de sa vie. Des origines familiales polonaises à son départ pour le Berry pendant la guerre, de la déportation de son père et de sa soeur aînée à son adolescence sous l’Occupation, de son premier voyage à Auschwitz à sa rencontre avec Pierre Mendès France, Georges Kiejman, l’illustre avocat, se raconte avec pudeur et sincérité.